Zwolse Kirsten Wild knokt zich naar brons op het omnium: ‘Echt heel gaaf’

Deelstra (44ste) en Holterman (63ste) na snikhete marathon: ‘Idiote omstandig­he­den’

7 augustus De Nederlandse atletes Andrea Deelstra en Jill Holterman speelden een bijrol in de olympische marathon, maar haalden wel de finish in een bloedheet Sapporo. Deelstra eindigde als 44ste in 2.37.05, op 9.45 minuten van de Keniaanse winnares Peres Jepchirchir, Holterman arriveerde als 63ste in 2.45.27, ruim 18 minuten later dan Jepchirchir. Deelstra was ontevreden over het eindresultaat, Holterman voelde zich trots. ,,Ik vind mezelf een bikkel.”