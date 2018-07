535 huishoudens bijna twee uur zonder stroom in Ommen

Om precies 09.03 viel er de stroom uit. Monteurs slaagden er 10.45 uur in om 534 aansluitingen weer van stroom te voorzien. Alleen supermarkt Jumbo zat daarna nog even zonder stroom omdat de monteurs van Enexis een verdeelstation niet konden bereiken. Dat was geblokkeerd door een steiger. Een half uur later had ook de supermarkt weer stroom.