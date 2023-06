Aan deze boom hing een wildcamera, totdat een brutale dief toesloeg: ‘Nu verhongeren de dasjes misschien wel’

Omstreden oud-politicus drijft Eper landgoeddi­rec­tie tot wanhoop: ‘Stop nou eens met procederen!’

Ze smeekte Stichting Behoud Landgoed Tongeren (SBLT) nogmaals om te stoppen met procederen. Maar met voorzitter Alex Bolhuis heeft Charlotte Rauwenhoff, directeur van het landgoed bij Epe, dan net de verkeerde voor zich. Als iemand zich ergens in vast kan bijten, dan is hij het wel. Daar weten ze in Apeldoorn alles van.