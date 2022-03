Aanhanger achter bestelbus brandt volledig uit bij Beezerveld

Hoog water in Vecht en Regge: rivieren smelten samen bij Ommen

De forse regenval van zaterdagavond tot en met zondag heeft de waterstanden in sloten en kanalen in het Vechtdal flink laten stijgen. Op veel plaatsen is sprake van hoog water, hier en daar zelfs van wateroverlast, waar watergangen en vijvers buiten hun oevers zijn getreden. Dat meldt waterschap Vechtstromen. Bij de Ommer buurtschap Varsen, waar de Beneden Regge in de Overijsselse Vecht stroomt, zijn beide rivieren samengesmolten tot een grote uitgestrekte watervlakte.

