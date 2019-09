Achtervolging A28 Zwolle-Ommen eindigt in urenlange wegafsluiting en onderzoek van EOD: bestuurder weet te ontkomen

Witharen krijgt gewenste zendmast: ‘van levensbe­lang’

31 augustus De gemeente Ommen en KPN hebben er vermoedelijk driftig over onderhandeld, maar voor een huurprijs van 2.500 euro per jaar is de telecommunicatieleverancier bereid om een zendmast op een stuk grond op de hoek van de Witharenweg en de Balkerweg te plaatsen. En daarmee haalt Witharen opgelucht adem, want de bereikbaarheid van het dorp liet al jaren te wensen over.