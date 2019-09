Advocaat gedupeerden wil schikken met oprichter Dream or Donate: nog geen juridische stappen

Advocaat Royce de Vries zegt nog geen juridische stappen te ondernemen tegen Dream or Donate-eigenaar Robert Jan Mastenbroek. Hij wil namens een groep van ruim tien gedupeerden van de opgeheven inzamelingssite eerst in gesprek met de in opspraak geraakte ondernemer uit Witharen. De Vries hoopt te kunnen schikken.

De Vries, van het Amsterdamse advocatenkantoor De Vries & Kasem, wil niet zeggen of hij beslag laat leggen op het landgoed in Witharen van oprichter Mastenbroek, dat inmiddels te koop staat. ,,Daar ga ik geen uitspraken over doen.’’ Uit gegevens van het Kadaster blijkt dat er woensdagochtend nog geen beslag was gelegd.

Funda

Makelaar Vrieling uit Dedemsvaart verkoopt het landgoed namens Mastenbroek. Het staat sinds gisteren voor 1,1 miljoen euro op huizensite Funda. Ook staat er een verkoopbord voor het landgoed. De makelaar was woensdagochtend niet bereikbaar voor een reactie.

Geen afspraak

De Vries zegt deze week nog telefonisch contact te hebben gehad met Mastenbroek. ,,Dat verloopt in een goede sfeer, we hopen tot een schikking te komen.’’ Mastenbroek stelt volgens De Vries nog steeds dat hij van plan is om alle gedupeerden die op hun ingezamelde gelden zitten te wachten, schadeloos te stellen. ,,We zitten inmiddels op meer dan tien gedupeerden, we zijn nu alle gegevens van klanten aan het verzamelen en hun schades aan het inventariseren. Het heeft onze voorkeur om de zaak in der minne te schikken. Dat kost minder tijd dan het aanspannen van een langdurig juridisch proces. Veel gedupeerden hebben die tijd ook niet.’’ Wanneer De Vries en Mastenbroek om tafel gaan? ,,We hebben nog geen concrete afspraak.’’

Onderzoek