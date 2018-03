Afstand tot stembureau is geen issue in Lemele

Of dat in de pas loopt met voorgaande verkiezingsdagen? ,,Het is iets minder dan bij de laatste landelijke verkiezingen, maar dat beeld zien we hier altijd”, aldus Raymond Nijenhuis. ,,Je zou denken dat lokale politiek meer leeft, maar de opkomst is bij de landelijke verkiezingen meestal wat hoger. Wel horen we hier terug dat stemmers zich nogal eens laten leiden door de Kieswijzer van de Stentor.”