Agenten scoren punten bij Ommer jeugd

videoMet zijn collega's blaast jeugdagent Thijs Abbink even uit op de bank na een spannend duel tijdens het zaalvoetbaltoernooi voor Ommer jongeren in sporthal Carrousel. De agenten van politieteam Vechtdal hebben net met 2-2 gelijkgespeeld tegen een van de jeugdteams.

,,Het is leuk dat dit toernooi is georganiseerd, zo kun je de jongeren eens op een andere manier ontmoeten'', zegt Abbink enthousiast, terwijl hij net ziet dat zijn collega-jeugdagent Leo Scheepmaker als invalkeeper voor een meidenteam een bal uit de rechterhoek 'plukt'.

Initiatiefnemer

Het zaalvoetbaltoernooi is opgezet dankzij de zestienjarige Jaimy Hobert, die via internet contact opnam met jongerenwerker Peter Roelofs van WijZ Welzijn, voorheen de Landstede. ,,Ik vind zaalvoetbal eigenlijk leuker dan veldvoetbal'', legt de initiatiefnemer uit, die zelf voetbalt in B3 van de Jeugdcombinatie Ommen, waarin OZC en OVC'21 samenwerken. ,,Peter vond het een goed idee en vroeg me of ik het ook mee wilde helpen organiseren, en dat heb ik gedaan'', vertelt de leerling van praktijkonderwijsinstelling De Maat. ,,Het is een mooi toernooitje geworden, met jongerenteams, Eritrese jongens, politie en een meidenteam. De wedstrijden gaan heel sportief, zonder getrap of gezeur'', constateert Hobert tevreden.

Samenwerken

Hij riep zelf ook voetballende leeftijdsgenoten op om mee te doen. Ook Ehsam Samet, die al jaren in Ommen woont en elke week in de Carrousel met een groepje zaalvoetbalt, hielp met de organisatie. Met z'n allen werden posters ontworpen en via sociale media verspreid. Ook regelden de jonge organisatoren zelf een prijzenpakket, zoals officiële PEC Zwolle-kleding. Daarnaast komt de foto van het winnende team straks in het jongerencentrum te hangen, net als van de winnaars van de volgende edities. ,,Zo krijgen we vanzelf een wall of fame'', zegt Roelofs.

