Agentschap PostNL in Lemele naar Imminkhoeve

Dat servicepunt van PostNL voor het circa 1400 inwoners tellende dorp was voordien gevestigd in de supermarkt van Klein Horsman, die per 1 september met onmiddellijke ingang de deuren sloot door gebrek aan klandizie.

Ontmoetingsplek

De stichting voor aangepaste vakanties voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking de Imminkhoeve wil hiermee haar rol van centrale ontmoetingsplek in het dorp versterken. Daar is ook Plaatselijk Belang Lemele blij mee. In de in 1971 geopende Imminkhoeve kunnen inwoners van Lemele en omgeving ook terecht voor wekelijkse yogalessen, maandelijkse bingoavonden (elke vierde dinsdag van de maand) en een lunch of diner in het Grand Café.