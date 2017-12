Agricola beëdigd als burgemeester in Friesland

De oud-wethouder, die vorige week afscheid nam en honderden handen schudde, werd in zijn nieuwe gemeente feestelijk in gehaald. Klaas Agricola en zijn vrouw Thea werden 's ochtends vrolijk verwelkomd door 150 kinderen uit groep 7/8 van verschillende basisscholen uit de gemeente. Voor de burgemeester was het meteen een lesje over de Friese gemeente want na de ontvangst vertelden de kinderen over hun mooiste plekje in het dorp.

Ambtsketting

In de middag volgde het serieuze werk. Commissaris van de Koning in Friesland, Arno Brok, nam de officiële taken op zich en nam de beëdiging en installatie voor zijn rekening. Na het afleggen van de eed en kwam het grote moment, het omhangen van de ambtsketting door locoburgemeester Roelof Bos.