Ambachten en vertier op Lemelse markt die bijna niet door zou gaan

Vijftig jaar oud-Hollandse markt Lemele op het nippertje gered

24 juli Alie Stobbelaar heeft de touwtjes van de ambachtelijke markten in Lemele weer stevig in handen. De kwieke Lemelse kon het niet over haar hart verkrijgen dat de vijftig jaar voor de oud-Hollandse Markten in Lemele niet volgemaakt zou worden.