Anne Ringsma, oud-raadslid Ommen, overleden

Anne Ringsma uit Beerzerveld is op zaterdag 14 juli overleden. Hij was al geruime tijd ziek. Ringsma is mede-oprichter en oud-raadslid van de Lokale Partij Ommen.

Ringsma was tot deze maand juni voorzitter van de LPO. Bij zijn aftreden is hij benoemd tot ere-lid van de partij.

Ook in het openbare- en verenigingsleven in Beerzerveld en omstreken heeft hij veel activiteiten ontplooid. VV Mariënberg bijvoorbeeld, brengt in herinnering dat hij zich, naast bestuurswerk voor de club, sterk heeft gemaakt voor aanleg van een kunstgrasveld. De Beerzervelder Ringsma heeft ook nog een periode in het bestuur van voetbalclub Heracles in Almelo gezeten.

Ringsma heeft samen met zijn broer een drukkerij gerund in Hardenberg. Deze is jaren geleden verkocht, waarna de Beerzervelder altijd actief bleef in het bedrijfsleven en onroerend goed.

Als raadslid voor de LPO heeft hij veel energie gestoken in het realiseren van rioolaansluiting voor bewoners in het buitengebied van Beerzerveld.

Ringsma is 73 jaar geworden.