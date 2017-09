ArboPositief moet Ommenaar steunen bij zoeken naar werk

Ommen krijgt een eigen werkgroep ArboPositief. Deze belangenorganisatie voor werkzoekenden is sinds twee jaar ook al in Hardenberg actief.

Op 19 september is er een startbijeenkomst van de Ommer afdeling van ArboPositief in De Kern in Ommen. Daarbij wordt een levendige discussie gevoerd met een belangrijke rol voor John de Wolf. Hij is door het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid benoemd tot ouderenambassadeur om ouderenwerkloosheid aan de kaak te stellen. Ook Klaas-Jan Boessenkool van de Ondernemersvereniging Ommen en Tinus Broekroelofs van het Dienstenbedrijf van de gemeente praten mee in de discussie die wordt geleid door Roos ter Beek.

Niels Smulders uit Hardenberg is al sinds de start actief voor ArboPositief. Zelf is hij als zestiger ook werkzoekend. ,,We zijn nu met zes mensen die de werkgroep voor Hardenberg vormen. We hopen na de start ook voor Ommen een eigen werkgroep van zes leden op te kunnen zetten."

Mieke Levering uit Ommen is sinds een jaar werkloos. Zij is momenteel actief bij de werkgroep in Hardenberg, maar helpt mee met het opzetten van de werkgroep ArboPositief in Ommen.

In Ommen zijn totaal zo'n 500 mensen werkzoekend, volgens cijfers van het CBS uit de maand mei. In Hardenberg gaat het om vier keer zoveel mensen.

Elkaar stimuleren

ArboPositief houdt tweewekelijks een bijeenkomst, telkens met een ander thema. Bezoekers, allemaal werkzoekend, kunnen daar elkaar stimuleren, adviseren en helpen bij hun pogingen weer aan het werk te komen. Smulders: ,,In Hardenberg zijn zo'n 100 mensen die naar de bijeenkomsten komen. Maar we begonnen klein, met een stuk of vier, vijf personen. Nu zijn er meestal een stuk of twintig bezoekers per bijeenkomst."

ArboPositief is geen uitzendbureau of iets vergelijkbaars. ,,Wij organiseren trainingen, netwerkbijeenkomsten en workshops. We zijn allemaal werkzoekend en proberen elkaar te helpen. Er zitten ook mensen bij met ervaring in human resources of met social media. Ook wisselen we kennis uit met mensen van bijvoorbeeld Raad en Recht of de gemeente", legt Levering uit.

Ommen Armoedevrij

Ter gelegenheid van de oprichting heeft ArboPositief vrijdagmorgen bij stichting Ommen Samen Sterk het convenant Ommen Armoedevrij ondertekend. Smulders: ,,Een logische stap voor ons, want werk is een belangrijke factor voor mensen die te maken hebben met financiële problemen."

Het convenant moet in de komende tijd meer 'handen en voeten' krijgen, aldus Erik Slagter van Ommen Samen Sterk. Meer dan dertig organisaties hebben nu al hun handtekening onder het convenant gezet. ,,We moeten nu met elkaar gaan bepalen hoe we dat streven gaan bereiken. We willen een sociale agenda opstellen met daarin antwoord op vragen als 'hoe gaan we het aanpakken, wat gaan we doen en wie financiert wat'. Er lopen al diverse projecten zoals een ondersteuningsproject van de Gemeentelijke Kredietbank en Humanitas. Zij ondersteunen mensen die uit de schuldsanering zijn om te voorkomen dat die weer terugvallen."