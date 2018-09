Archeoloog ontdekt middeleeuwse vesting in Arriën

Roemrucht

De vesting bij het Ommer esdorp Arriën is volgens Terlouw nooit echt van de grond gekomen. ,,Het is zeker geen roemruchte burcht geweest die erg tot de verbeelding spreekt. Tijdens de aanleg ervan in vermoedelijk de veertiende eeuw is het al vernield. Het huis heeft dus niet of nauwelijks het daglicht gezien.'' In tegenstelling tot zijn andere recente ontdekkingen, is de Arriër versterking ook minder duidelijk in het landschap te herkennen. Wel als je die satellietbeelden combineert met de actuele hoogtekaart. ,,Om zekerheid te krijgen zou je een verkenning ter plekke moeten doen. Ik heb al gesproken met de eigenaar van de grond. Het is nu grasland maar wordt komend voorjaar waarschijnlijk geploegd, dan kunnen we in overleg misschien verifiëren of hier echt restanten van een vesting in de grond zitten. Zoals puin of scherven van middeleeuws aardewerk.''