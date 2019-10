Auto botst op boom in Beerzerveld: twee gewonden en grote ravage

Met motor of truck naar begraaf­plaats? De uitvaart­beurs in Ommen laat alle mogelijkhe­den zien

13 oktober ‘De een zijn dood, is de ander zijn brood.’ Toch is het niet alleen de kassa, maar ook het gevoel dat ondernemers doet besluiten om in de uitvaartbranche te werken. De uitvaartbeurs in Het Baken in Ommen was zaterdag de plek waar vraag en aanbod elkaar ontmoette.