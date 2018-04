Auto eindigt op de kop in sloot langs N48 bij Ommen, twee mannen gewond

Werkstraf geëist voor zwaar ongeluk in Dalfsen na drugsge­bruik

19 april ,,Klopt niks van. Als hij drugs had gebruikt was ik nooit bij hem ingestapt!" Vanaf de publieke tribune steekt M.K. (19) zijn vriend, verdachte T.K. V. (21), in de Zwolse rechtszaal een hart onder de riem. V. had net een werkstraf van 60 uur en ontzegging van de rijbevoegdheid voor 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk, tegen zich horen eisen.