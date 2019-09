Auto te water in Dedemsvaart, duikers kijken of inzittende nog onder water is

OVC’21 Ommen trapt af met Walking Football: respect voor elkaar en de osteoporo­se

5 september Walking Football in Ommen staat in de kinderschoenen. Over enkele weken hopen de senioren van OVC'21 en anderen op sportpark Westbroek hun eerste partijtje te spelen, maar nu al staan ze trappelen om te beginnen. Ze moeten gezond blijven, maar dan heeft het team een eigen Jaap Stam, Arjen Robben en Frenkie de Jong. ,,Als we vallen bellen we 112.”