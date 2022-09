Automobilist (43) uit Ommen overleden na frontale botsing met camper op ‘dodenweg’ bij Hardenberg

Keihard rondjes fietsen door het centrum van Ommen: ‘We dromen van het buitenge­bied’

Zeventig rondjes om de kerk, over de kasseien van de binnenstad: in aanloop naar de wielerronde van Ommen op 27 augustus zijn liefhebbers deze vrijdagavond welkom bij het wielercafé in recreatiepark Ommerland. Koersvoorzitter Gerrit de Jonge heeft er zin in, maar droomt ook verder: ,,Een parcours in het buitengebied is onze wens.”

19 augustus