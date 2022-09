Automobilist overleden door heftige botsing met camper op N36 bij Stegeren

Van wieg tot graf Annie (88) was de professor van een groot gezin: ‘Als ik het niet meer doe, kan ik het niet meer’

Het leven van Annie Hulst-Beun (1933-2022) komt in de oorlog in een maalstroom terecht. Haar hele wereld, in Nederlands-Indië, ligt in duigen. In Nederland, in Ommen vindt Annie opnieuw het geluk. Ze kneedt het, maakt het zelf. Het leest als een jongensboek, maar dan de meisjesvariant.

7 september