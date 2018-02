Automobilist uit Balkbrug scheurt door Ommen en raakt rijbewijs kwijt

Taxi Steen Ommen verliest aanbesteding doel­groe­pen­ver­voer

22 februari Dat het taxivervoer voor speciale doelgroepen in Ommen voor de komende vier tot acht jaar aan vervoerder Munckhof uit Limburg is gegund, is de Ommer raadsfracties VOV, LPO en PvdA in het verkeerde keelgat geschoten.