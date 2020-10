Automobiliste naar ziekenhuis na botsing tegen boom in Ommen

Corona duikt op bij OZC in Ommen: ‘Hiermee wil je niet in de voorhoede lopen’

25 september Bij voetbalvereniging OZC in Ommen is de afgelopen week corona uitgebroken. Twee spelers van het eerste elftal zijn positief getest, ploeggenoten en de trainer zijn in afwachting van een testuitslag en ook bij een jeugdspeler is corona geconstateerd. Wedstrijden zijn afgelast, voorzitter Bertus Heuver maakt zich zorgen. ,,Voor ons begint de winter zo wel heel vroeg.”