Avonturier Jasper Nijland uit Ommen zeilt naar fotografenparadijs Antarctica

De 35-jarige boerenzoon reist veel. Zowel privé als voor zijn werk. Nijland is internationaal medewerker van het in Maassluis gevestigde bedrijf Lely, dat robots levert voor de agrarische sector die een handje helpen bij het melken, voeren en de stalverzorging. ,,Reizen is voor mij een soort levensstijl. Na anderhalf jaar in Canada te hebben gewoond en twee jaar in Australië, zat ik vanaf medio 2016 een heel jaar in Nieuw-Zeeland. Een prachtig land waar ik al mijn passies in kwijt kon, levenslange vriendschappen aan over hield en vele avonturen beleefde. Zo kwam ik drie weken vast te zitten door een zware aardbeving. Ik hielp toen als vrijwilliger in een dorpje waar het een grote ravage was. Ik maakte tussen de naschokken door ook een foto van een camper die strandde op een weg die door de aardbeving verwoest was. Die foto is de hele wereld over gegaan. Dan heb je een goed kampvuurverhaal.’’