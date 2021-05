Bakkers in Ommen zien brood in Vechtzomp en dragen met lekkernij bij aan de bouw

Als de koek op is, dan blijft eronder nog brood over, legt bakker Mark van der Most uit over de nieuwbakken ‘Vechtzomp’ die hij deze maandagmorgen aansnijdt. Het is een feestelijke ochtend in de scheepswerf van Ommen, waar naast Van der Most ook Berjan ten Brinke als lokale bakker zijn ‘Ommer Zomp’ presenteert. Een soort kaneelkoek met marsepein, dat als een specialiteit een hebbedingetje moet worden voor toerist of eigen inwoners. Van der Most, spitsvondig over de baksels: ,,Prik er een satéprikker op en je hebt ook een schipper.”