Bakkers maken in centrum Ommen mega-tompouce van 200 meter

Tien bakkers gaan zaterdag 21 september in het centrum van Ommen een tompouce van tweehonderd meter maken. Daarmee zou het de langste tompouce van Nederland worden. Als het gebak klaar is, mag heel Ommen er van mee snoepen.

Met de ludieke actie op de nieuwe Vechtkade in het centrum van Ommen vieren de Oranjevereniging Ommen en de evenementenorganisatie Ommer Bissingh hun 60- en respectievelijk 40-jarige jubileum. ,,Samen dus 100, daar wilden we graag even bij stil staan’’, zegt Ronald Bakker, bestuurslid van de Ommer Bissingh. ,,En bij feest hoort gebak.’’

De beide verenigingen kwamen met de plaatselijke bakkerij Ten Brinke al snel tot de conclusie dat er een soort herhaling van de hoogste bruidstaart ter wereld moest komen. Die bakten bakkers in 2002 in Ommen op de trouwdag van Koning Willem Alexander en Máxima. De taart kreeg 17 verdiepingen van elk een meter hoog en was goed voor een plekje in het Guinness Book of Records.

,,Knipoog’’

,,Het idee is nu een tompouce van 200 meter te maken, als knipoog naar twee verenigingen die samen honderd jaar zijn’’, vertelt Bakker enthousiast. ,,Daaraan gaan tien bakkers aanstaande zaterdag vanaf tien uur op de Vechtkade werken.’’

Quote Om klokslag 14.00 uur moeten de gebakjes gereed zijn, want dat is het druk in het centrum en heb je dus ook de grootste kans dat ze ook allemaal opgegeten worden.’’ Ronald Bakker, Bestuurslid Ommer Bissingh

Al vrijdag worden in het centrum van Ommen voor deze mega-bakkersklus de voorbereidingen getroffen. Veertig pagode-tenten komen er over een lengte van 250 meter naast elkaar te staan, met daaronder lange tafels waarop de volgende ochtend bakpapier wordt uitgerold voordat de bakkers er met deeg en room aan de slag kunnen.

Honderd kilo fondant

In de tweehonderd meter lange tompouce gaat honderd kilo oranjefondant, driehonderd kilo banketbakkersroom en zevenhonderd plakken bladerdeeg. De bakkers gaan om klokslag 10 uur aan de slag en om 14 uur moet de mega-tompouce klaar zijn. ,,Daarbij gaan we op het allerlaatste moment een aantal tafels middenin plaatsen, want anders was de horeca in het centrum lange tijd niet bereikbaar’’, doet Bakker een van de praktische problemen uit de doeken.

De tweehonderd meter aan tompouce staat voor vierduizend kleine tompoucen. ,,Om klokslag 14.00 uur moeten de gebakjes gereed zijn, want dat is het druk in het centrum’’, zegt Bakker, ,,en heb je dus ook de grootste kans dat ze ook allemaal opgegeten worden.’’

Guinness Book of Records