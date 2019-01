BAM Nieuwleusen mobiliseert mtb’ers voor Make-A-Wish-tocht rond Ommen

Wensen van ernstig zieke kinderen vervullen. Dat is het streven van de stichting Make-A-Wish, het goede doel waar het team van BAM Infra Telecom in Nieuwleusen zich enthousiast op heeft gestort. Bijna alle 45 medewerkers van deze vestiging, van waaruit glasvezel is aangelegd in de wijde regio, dragen hun steentje bij aan de organisatie van de allereerste ‘BAM Telecom for Make-A-Wish-mountainbiketocht’. Het parcours van maximaal 36 kilometer in de omgeving van Ommen en Lemele omvat op zaterdag 2 februari grotendeels bestaande mtb-routes.

Het eerste gedeelte van de route meet ongeveer 18 km en is goed te doen voor minder ervaren mountainbikers, die onderweg de buurtschappen Junne, Zeesse en Besthmen doorkruisen. Het tweede traject is iets korter maar vooral pittiger en gaat ook over de Lemelerberg. Vrijwel het gehele parcours is onverhard, hier krijgen de deelnemers slingerende singletracks, korte en lange afdalingen, technische passages en uitdagende beklimmingen voor de noppenbanden. ,,We mikken op enkele honderden deelnemers’’, vertelt de 42-jarige projectleider Patrick Kerkdijk uit Ommen, die samen met collega Hans Kuyper het initiatief nam voor deze tocht.

Teamspirit

,,Onze werkgever BAM heeft een programma opgezet om de medewerkers duurzaam inzetbaar te maken, want we moeten met zijn allen langer blijven werken tot ons pensioen. Belangrijke pijlers daarin zijn gezondheid, bewegen, organiseren en uitvoeren. Als we iets doen voor het goede doel, levert dat de organisatoren een vrije dag op. Hier in Nieuwleusen hebben wij besloten om een mtb-tocht te houden. Hans en ik mountainbiken zelf, meerdere collega's zijn ook fanatieke fietsers. Maar liefst zo'n veertig collega’s helpen mee in de organisatie, dat is goed voor de ‘teamspirit’, iedereen is enthousiast.’’

Verloting

Ook sponsors waren makkelijk te vinden. Zo krijgen de deelnemers bij de start een volle bidon met sportdrank, is er onderweg een hapje en drankje, en wordt fietskleding verloot plus een Sensa Livigno Matt Tour-mountainbike. Het volledige inschrijfgeld gaat naar Make-A-Wish, dat wensen vervult van kinderen tussen de 3 en 18 jaar met een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte. Vanuit BAM-vestigingen elders in Nederland worden ook allerlei activiteiten opgezet voor dit goede doel.

Inschrijving