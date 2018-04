Bart Jaspers Faijer kandidaat-wethouder in Ommen

Bart Jaspers Faijer wordt door de ChristenUnie in Ommen naar voren geschoven als wethouderskandidaat. Dat meldt Jan Westert, voorzitter van de ChristenUnie in Ommen.

Faijer was kandidaat wethouder in Staphorst. Het Staphorstse CU-bestuur heeft Alwin Mussche nu voor het college van Staphorst naar voren geschoven.

De ChristenUnie Ommen heeft hem gevraagd of hij zich kandidaat wil stellen omdat deze partij op zoek was naar een kandidaat met ervaring als wethouder. ,,Jaspers Faijer heeft er vier jaar als wethouder in Staphorst op zitten. Bovendien heeft hij een band met Ommen omdat hij in het verleden directeur was van de stichting Stimuland", vertelt Westert. Over het verzoek vanuit Ommen is volgens de Staphorste ChristenUnie goed overleg geweest.

,,We waren heel blij met Bart Jaspers Faijer", vertelt Henk Lassche, voorzitter CU Staphorst. ,,Hij heeft de afgelopen vier jaar goed gedraaid. We zagen het ook zitten met hem als wethouderskandidaat de verkiezingen in te gaan." De uitslag voor de ChristenUnie Staphorst was ook zo positief. ,,Er zitten veel lagen in deze ontwikkeling", analyseert Lassche. ,,De uitslag is mede te danken aan het werk van de wethouder, en van onze fractie. Daar heeft Alwin Mussche als fractievoorzitter dus ook zijn stempel op gedrukt."

Dat ze bij Mussche terechtkwamen als nieuwe kandidaat wethouder, vindt Lassche dan ook niet vreemd. ,,Hij is een goede kandidaat om voor de ChristenUnie in het gemeentebestuur te komen. Mussche was lijsttrekker voor de ChristenUnie voor de gemeenteraadsverkiezingen in Staphorst. Onder aanvoering van hem heeft de partij een zetel gewonnen en is gegroeid van 4 naar 5 zetels.