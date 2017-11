Basisschool voor speciaal onderwijs zit vol, leerlingen wachten thuis op een plaatsje

De basisschool voor speciaal onderwijs heeft de offertes binnen. Maar – zoals zoveel scholen nu merken – die vallen flink hoger uit dan de eerder al geraamde 90.000 euro. Er moet zeker 40.000 euro bij, zo trok Oetze Wiersma bij de Ommer gemeenteraad aan de bel. De voorzitter van Aquila, het schoolbestuur waaronder de Johan Seckelschool valt, windt er geen doekjes om. ,,Er staat druk op. Er zitten nu al vier kinderen thuis. Anderen worden langer op het medisch kinderdagverblijf gehouden omdat er nog geen plek is bij ons.” In de begroting van Ommen voor volgend jaar staat dat er 90.000 euro nodig is. ,,Dat is het budget wat de gemeente nu hiervoor heeft gereserveerd. Als dat niet opgehoogd wordt, kan het nog veel langer gaan duren voordat we dat lokaal kunnen plaatsen. Vandaar dat ik bij de gemeenteraad aan de bel heb getrokken. De school wil op die manier het verzoek bij de gemeente kracht bij zetten. Er staat wel druk op.”

Verschillende fracties uit de gemeenteraad in Ommen hebben al aangegeven niet specifiek op de situatie van de Johan Seckelschool te willen in gaan. ,,Het gemeentebestuur heeft een budget voor onderwijshuisvesting. Ik vindt het aan de wethouder om daar mee aan de slag te gaan”, zegt Leo Bongers van de LPO daarover. Ook het CDA, de VOV en VVD gaan er niet zelf aandacht voor vragen, hebben de fractievoorzitters gereageerd.



Wethouder Ko Scheele laat weten dat het gemeentebestuur in onderhandeling wil met de leverancier van het extra lokaal om zo iets aan de prijs te kunnen doen. ,,Laten we zeggen dat wij best wel water bij de wijn willen doen, maar het hele bedrag gaan wij in elk geval niet betalen. Wat ons betreft wordt het wel met spoed geregeld."