Bedrijven Veldkampweg herrijzen uit de as in Ommen

Exact een jaar na de brand van een bedrijvenverzamelgebouw in Ommen, is de aannemer volop bezig met herbouw van het bedrijfspand aan de Veldkampweg. De getroffen ondernemers zijn opgekrabbeld en bouwen hun bedrijf weer op. Wat rest is wrok over de dader, waarvan elk spoor ontbreekt.

Het onderzoek van de politie en een recherchebureau naar de aangestoken brand in de nacht van 25 op 26 oktober heeft niets opgeleverd. Na het uitloven van tipgeld zijn er wel enkele tips binnengekomen, maar die hebben niet geleid tot het oplossen van de zaak. Onderneemster Bartine Brugman van de Rossi-Shop kan daar nog kwaad over worden. ,,Iemand steekt een bedrijf in brand, en wij liggen daarnaast te slapen. Verschrikkelijk gewoon."

Brandlocatie

Bartine Brugman en haar partner Edwin Meulenbelt van de Rossi-Shop en Meulenbelt Motoren zitten tijdelijk aan de Strangeweg met hun bedrijven. Maar, dat duurt niet zo lang meer, want op de brandlocatie aan de Veldkampweg wordt sinds maandag volop gebouwd aan het nieuwe bedrijfspand.

Er komen twee panden. Een waarin Meulenbelt Motoren en de Rossi-Shop gevestigd worden. Dat wordt aan het woonhuis van Meulenbelt en Brugman gebouwd. Het woonhuis is namelijk gespaard gebleven bij de brand in oktober vorig jaar.

Verkopen

Het andere pand in aanbouw is eigendom van Jan Meulenbelt, vader van Edwin. De 73-jarige Ommenaar wil het bedrijfspand als het af is het liefst zo snel mogelijk verkopen. ,,Ik ben er nu wel klaar mee, dat verhuren. Er is altijd wat. Soms betalen ze niet, of er worden vernielingen aangericht. Ik wil er van af. Maar dat kan pas als er ook wat staat, zodat kopers weten wat ze kopen.”

Meulenbelt gaat elke dag wel kijken bij de bouw, waar nu de fundering gelegd wordt. Hij verwacht voor de kerst dat het pand van 30 bij 45 meter en 8 meter hoog wind- en waterdicht zit. ,,De oplevering is ergens in januari/februari. Maar ik heb de aannemer gezegd dat hij vooral moet opschieten met het pand van Edwin en Bartine, zij moeten hun bedrijf zo snel mogelijk terug kunnen verhuizen. Ik neem zelf een jaar de tijd om mijn nieuwe pand te verkopen. Als dat niet lukt, moet ik het toch weer gaan verhuren.”

Saab-auto's

Jan Willem Brinks van het getroffen Saab-bedrijf is na enkele maanden in een tijdelijk onderkomen in Ommen toch verhuisd. Hij heeft een bedrijfspand in Harbrinkhoek gevonden met voldoende ruimte voor de Saab-auto’s die hij opknapt en verkoopt. ,,Ik vind het jammer om weg te zijn uit Ommen, maar mijn klanten zitten in het hele land en ik ben zelf vanuit mijn woonplaats Vriezenveen nu ook sneller bij mijn bedrijf.”

Verzekering

Ook Jan Swarts van JHS Fitness denkt nog elke dag aan de brand van een jaar geleden. ,,Meerdere malen per dag zelfs. Ik had die dag nog 300 euro op de bank, alles wat ik had zat in het bedrijf. Maar geen verzekering.” Swarts heeft aan de Nieuwelandstraat in dezelfde wijk in Ommen zijn bedrijf vanaf nul weer opgebouwd. ,,Ik hou niet van lenen, dus elke euro die ik verdien, stop ik in mijn bedrijf.” Met moeite, want: ,,Eigenlijk was alles perfect. Mijn bedrijf liep super en ik had alles goed voor elkaar. Nu moest ik dat helemaal opnieuw opbouwen. Maar het gaat gelukkig hartstikke goed. Er komt geld binnen, dat kan ik weer investeren. Ik zit nu denk ik op 90 procent van waar ik was. En het is flink drukker geworden.”

Heeft hij nu wel een verzekering? ,,Jazeker. Of ze ook écht alles uitkeren wat ze beloven als je hem neemt, geloof ik niet. Maar het is toch een geruststelling om er een te hebben.”

Ongemakkelijk gevoel

Bartine Brugman kan niet wachten tot ze weer terug is op haar oude stek. ,,Hier aan de Strangeweg weet toch niet iedereen ons te vinden. Voor de Rossi-shop komen ze wel en zoeken ze wel goed, maar voor de motoren en motorkleding merk je dat ze niet makkelijk stoppen. Dat moet straks verbeteren als we onze zaak mooi in het zicht hebben van passanten over de Slaghenweg.”