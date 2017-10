'Beerze' viert uitbreiding Giga Konijnenhol

Toeristische bedrijven in het Vechtdal investeren in hun accommodaties én in verlenging van het seizoen. Beerze Bulten vierde gisteren de uitbreiding van speelparadijs Giga Konijnenhol.

De investering was bijna 2 miljoen euro, maar daarvoor heeft recreatiebedrijf Beerze Bulten in Ommen de oppervlakte van het speelparadijs Giga Konijnenhol bijna verdubbeld. Komende winter volgt alweer een nieuwe investering van rond de zeven ton. Dan wordt het binnenzwembad aangepakt, gemoderniseerd en een stukje uitgebreid.

Want wat ooit een campingbedrijf was met een seizoen van de paasdagen tot de herfstvakantie, is uitgegroeid tot een vierseizoenenbedrijf. ,,Die investeringen zijn echt nodig voor ons bedrijf'', zegt directeur Gerrit-Jan Hagedoorn. ,,De klant verwacht de hoogste kwaliteit en daardoor kunnen we continuïteit bieden voor ons personeel."

Logisch

Voor directeursechtpaar Gerrit-Jan en Johanneke Hagedoorn zijn het logische investeringen. De plek van het recreatiebedrijf in de top van het land wordt ermee bestendigd. In 1999 is met de komst van het speelparadijs begonnen met de ontwikkeling naar een bedrijf zonder winterstop. Gerrit-Jan: ,,Met de uitbreiding van het overdekte zwembad in 2006 hebben we tien jaar geleden ook een grote stap gezet. Het Giga Konijnenhol kun je gemakkelijk ook in de wintermaanden openen. Kwestie van de kachel aan en gáán. Maar aan zo'n zwembad met wellness zit een heel ander kostenplaatje, met fors hogere energielasten. Dat hebben we opgevangen door ook zwemles en fitness aan te bieden."

Met driehonderd vaste sporters en een gelijk aantal leerlingen voor diplomazwemmen heeft het echtpaar Hagedoorn inmiddels een solide basis gevonden voor het 'dure' zwembad.

,,Met zwembad, bowlingbaan en speelparadijs en bijbehorende horeca kunnen we momenteel wel twintig kinderfeestjes tegelijk herbergen. Plus daarbij de vaste klanten. Die vormen immers de basis", zegt Johanneke. ,,We hebben vijftig winterharde verblijfsaccommodaties. Die worden het gehele jaar gebruikt. Plus nog 550 kampeerplaatsen. Die zijn nu ook nog volop in gebruik. Momenteel zijn er veel Duitse toeristen."

Wolventuin

Het nabijgelegen vakantiepark De Kleine Wolf in Stegeren heeft sinds twee jaar ook een indoorspeelparadijs, de Wolventuin. Directeur Geralda Kat: ,,Bij ons is dat ook het gehele jaar geopend in de weekenden en op de woensdag. Dat is wel nodig; het zou zonde zijn om de Wolventuin na zo'n flinke investering elke winter te moeten stilleggen. Belangrijk is dat we daarmee ook continuïteit kunnen bieden aan ons personeel.''