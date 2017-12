Beerzerveld basis professioneel motorcrossteam Yamaha

De vijftigjarige crossfanaat uit Beerzerveld, die eind jaren tachtig actief was in NK-crossen 500 cc en twee keer de even befaamde als beruchte Dakar-rally uitreed met een knappe negentiende en elfde plaats in de eindrangschikking, probeerde het een tijdje wat rustiger aan te doen. Maar de motorsport bleek te verslavend.

Eigen crossteam

Twee jaar geleden begon hij met een eigen crossteam, dat in het komende derde seizoen professioneel wordt aangepakt. ,,Yamaha Nederland wordt een van de grootste sponsors en levert motoren voor een mooie prijs. Voor onze vier senioren in de hoogste klasse MX1 hebben we tien Yamaha's YZ 450F, met heel veel fabrieksmateriaal. Ook hebben we al voor een heel seizoen reserve-onderdelen. De importeur wil liever een team steunen dan individuele coureurs. Dat wordt dus ons team. We hebben een contract voor een jaar, met een optie voor nog twee jaar. Hartstikke mooi, want ik ben een echte Yamaha-man, daar heb ik zelf ook heel lang op gereden.''

Eigen hal

Het team beschikt over een eigen hal voor het materieel aan de Oosterweg in Beerzerveld, die voorafgaand aan de teampresentatie officieel werd geopend door Wims vader Herman (71) en kleinzoon Hidde. ,,Dit was de bedrijfshal waar mijn vader in 1974 begon met ons staalbouwbedrijf, dat nu al jaren in Hardenberg zit. Nou zitten we er met ons team in. Prachtig, mijn vader vindt dit ook mooi hoor! Want we zijn allemaal besmet met het motorvirus; mijn vader crosste ook, puur voor de fun.''

Beter maken

De komende jaren wil Wim Hutten dat zelfde plezier koppelen aan professionaliteit. Daaraan draagt de motorimporteur zijn steentje bij (directeur Ton van Geenhuizen van Yamaha Nederland was ook bij de teampresentatie), maar ook het hele begeleidingsteam. ,,We willen onze rijders financieel ondersteunen en intensief begeleiden, zodat ze beter worden. Motorcrosstrainer Herjan Brakke, zelf meervoudig Nederlands kampioen en testrijder voor Yamaha, traint de jongens. Marjorie Borger van MX Fit uit Nieuwleusen zorgt er voor dat ze fysiek in orde zijn, via training, voeding et cetera. Ik verzorg de algehele begeleiding, samen met mijn steun en toeverlaat Arie de Bruin.'' Nu al wordt intensief getraind, in de kerstvakantie reist het complete team zelfs af naar Spanje voor een trainingskamp in Valencia. ,,We zijn er straks 25 tot 30 weekenden druk mee, het enige wat de coureurs nog hoeven te doen is gas geven.''

Zes coureurs

Het team ‘Hutten Metaal-Yamaha Racing’ telt in totaal zes crossers, waarvan vier rijders in de zwaarste klasse MX1, wat vroeger de 500 cc was. Nieuw in Huttens team is Sven van der Mierden uit Valkenswaard, die bij de top vijf van Nederland hoort. Hij rijdt komend seizoen ook vijf Grand Prix-crossen, op zandbanen in Spanje, Letland, België, Assen en Valkenswaard. Mike Gijsbertsen uit Linde bij Dedemsvaart kende vorig seizoen veel blessureleed, maar traint keihard voor de eerste cross in maart. Dan moet ook hij zich bij de beste vijf kunnen scharen. Joey Bak (Rijssen) en Jesse van Leeuwen (Hattem) komen ook uit in het Open Nederlands Kampioenschap (ONK) MX1. In de 50cc klasse crossen twee zes-jarige talenten: Kay Zijlstra uit Vroomshoop en Huttens zoon Hidde...

Nieuw circuit