Beerzerveld protesteert tegen megastalplannen van varkenshouder Schuttert: eens zullen ze het niet worden

Broodfonds Ommen als vangnet voor onderne­mers: ‘interesse is overweldi­gend’

10 juli De animo voor het opgezette broodfonds in Ommen is zo groot, dat de opgerichte stichting per 1 augustus definitief gaat beginnen. In sneltreinvaart haalde kartrekker en supermarkteigenaar Wim Klein Horsman de 25 deelnemers, waarbij het uitgangspunt is dat ondernemers binnen het fonds elkaar financieel ondersteunen in geval van ziekte.