Beerzerveld snakt naar bouw extra woningen: ‘Het duurt maar en het duurt maar’

Op Het Laer in Ommen ‘is het weer genieten’ bij de Pinkster­fair

Op Het Laer in Ommen is dit jaar weer de Pinksterfair. ,,We zijn heel blij dat we de fair weer ‘live’ mogen organiseren”, aldus Aline Hofstee namens het organiserende bureau Plan Effect. ,,Onze standhouders staan te popelen om hun stand weer in te richten en we hopen weer veel bezoekers te mogen verwelkomen in het Pinksterweekend.”

2 juni