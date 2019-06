Beerzerveld verrast Ommer raad met petitie tegen megastal Schuttert

De plannen voor een grote stal voor 14.000 biggen van het Ommer handelshuis Schuttert in Beerzerveld blijft de gemoederen bezig houden. Vanavond kwam de kwestie weer ter sprake in de raadscommissie van de gemeente Ommen. Zo'n zestig tegenstanders uit Beerzerveld en Beerze vormden gewapend met spandoeken een haag van actievoerders op het plein voor het gemeentehuis in Ommen, waarna ze onaangekondigd een petitie met honderden handtekeningen aanboden als protest tegen de komst van de megastal .

De lijst met circa 535 handtekeningen werd door de werkgroep aangeboden vóór de vergadering van de raadscommissie waarin Beerzervelders ook gebruik maakten van hun inspreekrecht over de manier waarop de gemeenteraad wordt betrokken bij de besluitvorming over het plan voor de megastal.

‘Eau de cochon’

Gea Slotman uit Ommen sprak als eerste van tien insprekers in om een lans te breken voor twee vriendinnen die in de werkgroep actief zijn en onder de rook van de beoogde megastal wonen. Ze beschreef zomaar een mooie zomeravond voor een van haar vriendinnen, die wordt verpest door gillende 'gestresste biggen in doodsnood', fijnstof en de geur van ‘eau de cochon’ (cochon is Frans voor varken): ‘een krachtig aroma van stikstof met een textuur van fosforzuur, kali, ammoniak, methaan’. Ook wees ze op de totale uitstoot van vier grote stallen bij elkaar, want in de nabije omgeving zijn ook drie andere locaties van Schuttert met intensieve veehouderij, te weten aan de Hammerdijk, Eerste Polderweg en (in aanbouw) Beerzerhooiweg. Een andere vriendin woont aan de Zwarteweg bij Beerze, beschermd Natura2000-gebied met stikstofgevoelig hoogveen, beschermde planten en dieren. Hoe moet dat straks met al die extra vrachtwagens over de Zwarteweg, waar ook veel scholieren fietsen? En wat betekent dat voor het toerisme, en voor de campings? 'Betrek raad, politiek en bevolking maximaal bij de besluitvorming’, riep Slotman het gemeentebestuur op.

Expositie

De actievoerders uit Beerzerveld richtten in het Ommer gemeentehuis ook een tijdelijke ‘pop-up-tentoonstelling’ in met schilderijen van jongeren over de natuur, en Verkade-albums uit de jaren twintig van de vorige eeuw. ,,Straks kunnen onze kinderen alleen nog maar naar schilderijen en die plaatjes van Verkade kijken als ze natuur willen zien’’, besloot Slotman die applaus vanaf de afgeladen publieke tribune oogstte.

Gevaar fietsers

Directeur Henk Martens van christelijke basisschool De Hoekstee wees mede namens PCBS De Schakel op de grote risico's voor fietsende scholieren. In een brief aan alle fracties en het college van B en W trokken beide scholen onlangs al aan de bel. Nu al is het soms onveilig op de schoolroutes, als er na de komst van de megastal tientalen vrachtwagens extra per week gaan rijden wordt het volgens Harmens helemaal onverantwoord.

Besluitvorming

De fracties van VOV, D66 en PvdA hebben medio april gezamenlijk schriftelijke vragen aan het Ommer college van B en W gesteld over de uitbreidingsplannen voor het bestaande varkensbedrijf aan de Knolsdijk 1. De drie oppositiepartijen wilden weten hoe de gemeenteraad wordt betrokken bij de besluitvorming. Vanavond stelden ze nog verduidelijkende vragen aan wethouder Bongers. In principe hebben burgemeester en wethouders de bevoegdheid om te beslissen over een vergunningaanvraag voor uitbreiding van het bestaande varkensbedrijf aan de Knolsdijk 1 van 0,8 tot 1,5 hectare. Als de oppervlakte groter wordt moet de raad wel beslissen. Maar gezien de gevoeligheid rond dit onderwerp hebben B en W in hun antwoord aan VOV, D66 en PvdA al toegezegd dat bij een uitbreiding tot 1,5 hectare toch de mening van de raadscommissie wordt betrokken bij hun besluitvorming.

Landelijke petitie