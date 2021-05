Beginnend bestuurder (22) slingert ‘s ochtends dronken door Ommen en raakt rijbewijs kwijt

Studente Angelina (14) houdt vanuit Kasteel Eerde veiling voor Mozambique: ‘Heb hulp nodig’

7 mei Vanuit de gobelinzaal van Kasteel Eerde in Ommen vindt later deze maand een bijzondere veiling plaats. De initiatiefneemster is Angelina Zweemer, een 14-jarige studente van de Eerde International Boarding School. Zij zamelt zo geld in voor ‘haar’ Mozambique.