Belangrijke deadline verstrijkt; toekomst ’t Olde Manegepeerd in Dalmsholte in gevaar

Waterlei­ding gesprongen in Ommen: overlast in meerdere straten

3 december Veel water op de weg in Ommen. Een waterleiding is donderdagmiddag gesprongen in de Schurinkstraat. Door de leidingbreuk is er sprake van minder of geen waterdruk in meerdere straten. Dit geldt voor bewoners van de wijk de Strangen.