Benny heeft alleen zijn kleren nog na verwoestende brand in rietgedekte woonboerderij Lemele

Motorrij­der scheurt 100 kilometer per uur te hard door Ommen, boete kan oplopen tot 2.000 euro

13:15 De politie heeft zondagmiddag een motorrijder aangehouden die met 165 kilometer per uur te hard reed. De man reed 165 kilometer per uur op het Ommerkanaal-Oost, waar maximaal 60 kilometer per uur is toegestaan.