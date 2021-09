Beroving in kringloopwinkel in Ommen: vrouw krijgt klappen en moet haar tas afstaan

Trainer heeft na fusie in Ommen ineens immense groep van zestig (!) spelers (en zó ga je daarmee om)

7 september Fusies in het amateurvoetbal zijn in 2021 aan de orde van de dag. Als gespreksonderwerp, maar ook als voldongen feit. Zoals in Ommen waar OZC en OVC’21, buren op sportpark Westbroek, vanaf dit seizoen samen als FC Ommen door het leven gaan. Over de eerste maanden van een nieuwe club.