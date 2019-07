Bert IJmker uit Ommen krijgt straat naar zich vernoemd... in Portugal!

Oudste Ommer molen kan bijna weer draaien, in elk geval voor de prins

2 juli De Konijnenbeltsmolen in Ommen kan bijna weer draaien. Niet alleen ‘voor de prins’ zoals molenaars dat noemen - of zoals dat in hedendaagse straattaal heet 'voor de kat zijn viool’ - maar eventueel ook om productie te draaien. Dat is te danken aan het terugplaatsen van een koningsspil en een bonkelaar. Die twee onmisbare onderdelen voor een maalvaardige molen zijn vandaag in de molen gehesen voordat de gerestaureerde rieten kap werd teruggeplaatst.