Beschadigde lichtmasten maken rustige jaarwisseling in het Vechtdal voor gemeenten toch prijzig

Poll Ommen wil Vechtkade in het centrum afsluiten voor auto’s (en dat valt niet bij iedereen goed)

24 december Het volledig autovrij maken van de Vechtkade in Ommen. Dat is één van de ingrijpende maatregelen van het college om te zorgen voor een veiliger centrum. Die keuze heeft veel impact en niet iedereen is er gelukkig mee.