Beschonken duo blijkt hardleers in Ommen

De auto van de twee - broer en zus - werd op de Markt in Ommen tot stoppen gedwongen. De bestuurster, een 34 jarige vrouw uit Olst, bleek na een blaastest te veel alcohol te hebben gedronken. Later werd in het politiebureau een officiële blaastest uitgevoerd. Hierbij blies ze 410 ug/l (bijna 2 x de maximaal toegestane hoeveelheid). Daarnaast bleek zij niet in bezit van een geldig rijbewijs.

Geen rijbewijs

Omdat haar passagier, een 36 jarige man uit Ommen, ook alcohol had gebruikt werd de twee gezegd dat ze niet meer met de auto mochten gaan rijden. Even later zagen andere agenten echter dezelfde auto toch op de Varsenerdijk rijden. Na controle bleek de passagier toch te zijn gaan rijden. Ook hij moest weer mee naar het politiebureau voor nader onderzoek. Na de blaastest bleek hij teveel alcohol te hebben gedronken. Hij blies 230 ug/l. (220 is maximaal toegestaan), maar was ook niet in het bezit van een geldig rijbewijs.