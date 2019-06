Bestuurder door verkeerd beladen aanhanger op de bon op N348 bij Ommen

Ommen krijgt toch pontje over de Vecht

7 juni Het gaat nu echt gebeuren: Ommen krijgt een pontje over Vecht. De gemeente heeft een kansrijke locatie gevonden om een pontje over de Vecht te realiseren. Het idee van het pontje werd al eerder aangedragen door Ommen, maar er kon nooit een geschikte locatie gevonden worden. Inmiddels zit er schot in de zaak. Daarnaast wil het college meer investeren in recreatie.