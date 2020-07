Bewegen voor iedereen in nieuw sportparkje, college Ommen ziet dat wel zitten

Slapeloze nachten over sluis Junne, maar oplossing nabij: het Ei van Columbus

14 juli Slapeloze nachten had projectleider Stephan Jansen van het probleem met de zelfbedieningssluis in de Vecht bij Junne. Maar nu wordt er toch gewerkt aan een oplossing die definitief een eind moet maken aan de storingen in het systeem. Als die werkt is de rivier eindelijk weer bevaarbaar van Zwolle tot aan de Duitse grens.