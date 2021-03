Bewoners Kievitstraat in Ommen denken aan rechter als drukke fietsverbinding bij hen voor de deur komt

Emmanuelpa­ro­chie in Salland en Vechtdal sluit voorlopig alsnog de deuren voor vieringen

29 januari De kerkgebouwen van de Rooms-Katholieke Emmanuelparochie gaan voorlopig tóch dicht voor bezoekers. Het gaat om de kerken in onder meer Heino, Dalfsen, Hoonhorst, Lemelerveld en Ommen. Een van de belangrijkste redenen voor het besluit: de relatief hoge besmettingscijfers in de gemeenten waarin de kerken van de parochie staan. ,,We willen ook waken voor uw en onze gezondheid.”