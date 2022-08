Bewoners Ommen mogen meepraten over weren doorgaand verkeer in centrum: ‘Gaan we knippen?’

Lion Tokkie brengt theater­show in Hardenberg over Joodse werkkampen: ‘Kampkle­ding draag ik niet op het toneel’

De bekende historicus Lion Tokkie geeft op 22 september een theatervoorstelling in Hardenberg, waarin de regionale Joodse werkkampen centraal staan. De organisatie is in handen van de Lionsclub Vechtdal, de opbrengst is bestemd voor een mobiele kookunit voor InBeeld waarmee cliënten van deze Hardenbergse creatieve coöperatie vaker samen kunnen koken en eten.

