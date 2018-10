Bewoners recreatiepark Stegeren denken na over camera's na drie branden in etmaal

De branden op vakantiepark Résidence Belmonde in Stegeren hakken er flink in bij de bewoners. Vermoedelijk is er sprake van opzet.

Rustig kijkt de bewoner van het vakantiepark Résidence Belmonde in Stegeren toe hoe zijn witte Volkswagen Polo wordt afgevoerd. ,,Daar heb ik wel een paar jaar voor gespaard'', verzucht hij. De jonge man, die niet met zijn naam in de krant wil omdat hij zich niet veilig voelt, is er nog kapot van. Hoe kon het dat er afgelopen weekend twee avonden achter elkaar brand was bij zijn chalet?

Lees ook Binnen 24 uur drie keer brand op recreatiepark in Stegeren Lees meer

Het begon zaterdagavond laat, toen hij even naar de schuur achter in de tuin liep om een sigaretje te roken. ,,Ik liep terug en zag opeens vuur aan de voorkant van ons chalet. Ik was al van plan naar bed te gaan, maar gelukkig dat ik dit nog zag. Mijn vriendin lag op dat moment op de bank te slapen. Als ik niet had gezien dat er brand was, dan was zij er misschien wel niet meer geweest.''

Zijkant

Zijn buurman hielp hem met blussen en even later kwam de brandweer om de brand na te blussen. Een dag later gebeurde iets soortgelijks, vertelt buurvrouw Henny Jansen (75). ,,Mijn man zag opeens dat er vlammen uit mijn auto kwamen. Toen hebben we de brandweer gebeld en hebben zij het geblust. De auto is aan de zijkant heel erg beschadigd. Ik hoop dat het nog gemaakt kan worden, want de auto heb ik nog maar een jaar. Wat een gedoe. Dat ik dit op mijn 75ste nog moet meemaken.''

Alsof dat nog niet alles was, kon de brandweer net nadat die terug was gekeerd op de kazerne weer rechtsomkeert maken, omdat er opnieuw brand was. Dit keer bij de auto van de jonge man en zijn vriendin. Hij snapt er niks van. ,,Ik heb geen vijanden. Natuurlijk heb ik wel vermoedens, maar je kunt mensen niet zomaar beschuldigen.''

Eikels

Ondertussen voelen zowel Jansen als haar buurman zich niet meer veilig in hun eigen huis. ,,Van elk geluid schrik je enorm en dan vallen hier ook nog eens veel eikels op het dak van het chalet. We denken er nu aan camera's te plaatsen'', legt Jansen uit. ,,Mijn man en ik wonen hier al zestien jaar en er was nooit wat aan de hand en dan nu opeens dit. Vannacht heb ik amper geslapen, het waren echt hazenslaapjes.''

De politie heeft gisterochtend onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand.