Bewoners Zwolseweg eisen actie van Ommer college voor verkeersveiligheid

Lees hier terug hoe Oost-Nederland de stormscha­de te lijf ging

5 juni De brandweer had de handen vol aan de storm die dinsdagavond over Oost-Nederland raasde. Overal uit de regio kwamen meldingen binnen van stormschade. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland komt later vandaag met overzicht van de inzet van de brandweer. De stevige onweersbui die over het land trok zorgde voor veel overlast, maar over de hoogte van de schade is nog weinig bekend. Daarvoor is het volgens het Verbond van Verzekeraars nog te vroeg.