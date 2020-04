Bezoekerscentrum Ommen wil ‘hart voor de zorg’ op vijf molens tonen

Campings in het Vechtdal sluiten vol twijfel de poort: wat mag nu wel en wat mag niet?

30 maart De campings in het Vechtdal zijn nu afgelopen vrijdag de noodverordening is aangescherpt zo goed als leeg gestroomd. De grootste coronaklap kwam al eerder toen het annuleringen regende, maar nu vooral het sanitaire beleid aan regels is gebonden is er geen houden meer aan. Er is begrip, maar de kritiek over onduidelijkheid zwelt aan. ,,Het is een chaos.”