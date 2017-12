Bibliotheek Lemele sluit na 68 jaar haar deuren

De bibliotheek in Lemele sluit definitief haar deuren. Het meubilair en een ruilcollectie jeugdboeken wordt verhuisd naar de Ichthusschool, zodat de uitleenfunctie voor de jeugd van Lemele in stand blijft.

Overige leden van de bibliotheek kunnen voortaan boeken lenen bij de bibliotheken in Ommen en in Lemelerveld.

De bibliotheek Lemele heeft in 2012 het gebouw verkocht aan toen nog Speelwerk, later werd dat overgenomen door kinderopvangorganisatie Doomijn. Door de groei van het aantal kinderen bij Doomijn, is de huur van de bibliotheek Lemele per 1 januari 2018 beëindigd. Volgens Frits Gerrits Jans van de bibliotheek Ommen is de afgelopen maanden nog wel gezocht naar alternatieve ruimte voor de bibliotheek, maar bleek dat niet te vinden in Lemele.

'boek aan huis'-dienst

,,De inwoners met een bibliotheekabonnement hebben een brief gekregen dat de locatie ging sluiten met daarin het aanbod om gebruik te maken van een ‘boek aan huis’-dienst. Maar daar heeft niemand belangstelling voor getoond. Wij denken dat de inwoners in Lemele toch al gewend zijn veel voor elkaar te doen.”

De sluiting van de bibliotheek is niet verrassend, denkt Gerrits Jans. ,,Het liep de laatste jaren al terug met de belangstelling voor de bibliotheek in klassieke vorm. Mensen kunnen heel veel online doen, en boeken lenen in alle locaties in Overijssel. De reserveringsfunctie is nu zo aangepast dat inwoners van Lemele daarvoor ook terecht kunnen bij de bibliotheek in Lemelerveld.”

Cursussen

,,Samen met Plaatselijk Belang Lemele gaan we een programma ontwikkelen voor mensen die het lastig vinden via website of app hun bibliotheekzaken te regelen”, vertelt Gerrits Jans. Ook worden mogelijkheden onderzocht om digitale cursussen in Lemele te organiseren.