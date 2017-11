Bijlgooier weer terug naar café Ommen, met bijzondere vraag

Dinsdagavond richtte de Ommenaar met een hakbijl een flinke ravage aan. Hij smeet meerdere malen met forse kracht een bijl tegen de voordeur van het café. Dankzij veiligheidsglas van een centimeter dik, bleven cafégasten en personeel in het café ongedeerd. Beelden van de aanval zijn te zien op onder dit artikel.



De dader heeft één nacht in de cel gezeten in Zwolle, maar liep woensdagmiddag al weer door het centrum van Ommen. Café-eigenaar Van Lingen: ,,Gisteravond kwam hij wel binnen. Hij vroeg of wij zijn fiets hadden gezien. Ik heb hem verteld dat die nog op het politiebureau staat en gevraagd of hij weg wilde gaan omdat ik hem niet meer in mijn zaak wil hebben."