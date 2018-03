Bijzonder schouwspel voltrekt zich in de Vecht

Terwijl veel ijsbaanvrijwilligers nog altijd worstelen met windwakken en te uitbundige middagzon waardoor de ijsvloer flinterdun blijft, is in de Vecht een bijzonder schouwspel te zien. Vooral bij bruggen en stuwen en in bochten ontstaan steeds grotere oppervlaktes ijs op het door de harde wind golvende rivierwater.

,,Het is niet uniek maar wel bijzonder, dit verschijnsel komt eens in de zoveel jaar voor, bij heel extreme winterse weersomstandigheden'', vertelt waterkeringbeheerder At Peter de Groot van waterschap Drents Overijsselse Delta. Hij werkt al vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw op en langs de Vecht tussen Ommen en het Zwarte Water, eerst voor waterschap (Groot) Salland. ,,Bij de stuwen Vilsteren en Vechterweerd zijn al grote stukken ijs ontstaan. We zijn daar met het waterschap nu druk bezig met het plaatsen van nieuwe sluisdeuren. In Vilsteren zijn de deuren geplaatst, maar bij Vechterweerd is nou alles vastgevroren, daar moeten we even wachten op de dooi.''

Grondijs

De Groot heeft bij Vechterweerd ook een ander bijzonder fenomeen gezien: daar ontstaat in relatief ondiep water grondijs, dat als een onderkoelde bel water vanaf de bodem van de Vecht omhoog drijft en aan de oppervlakte in ijs verandert. ,,Heel apart om te zien.'' Waterkeringbeheerder De Groot tovert archiefstukken van het waterschap tevoorschijn, waaruit blijkt dat in de 'Elfstedentocht-winters' van 1963 en 1985 ook sprake was van grootscheepse ijsvorming en problemen met kruiend ijs op de Overijsselse Vecht.

Explosieven

In 1963 ontstond bij Hardenberg een ijsdam, waarbij na een snel ingetreden dooi het gevaar bestond dat de dijk zou breken en het achterland blank zou komen te staan. Die ijsbarricade ontstond vooral als gevolg van grondijs dat naar boven kwam. Het leger heeft die ijsdam met explosieven laten springen.

Volledig scherm Op de schotbalken van de schutsluis Vechterweerd is ijsgroei te zien. © At Peter de Groot waterschap Drents Overijsselse Delta Eind januari 1985 ontstonden stroomafwaarts problemen met kruiend ijs bij de spoorbrug bij Berkum. Toen die ijsdam brak spoelde een golf van water en een ijsveld van anderhalve kilometer lengte richting Zwarte Water, waarbij enkele in het ijs vastgevroren schepen werden meegevoerd tot de kade van Hasselt. Soortgelijke problemen verwacht De Groot deze keer niet.

Stokvisdennen